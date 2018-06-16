Санта Крус и Расселл могут провести объединительный бой до конца года

Как мы сообщали ранее, мексиканец Лео Санта Крус (35-1-1, 19 КО), защитивший титул «суперчемпиона» WBA в весе до 57,2 кг в бою-реванше с соотечественником Абнером Маресом (31-3-1, 15 КО), мечтает до конца года провести объединительный бой.

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Приоритетным вариантом мексиканец считает поединок против чемпиона WBC Гэри Расселла-мл. (29-1, 17 КО) из США. Оказывается, у такого поединка есть готовая предыстория — Расселл-мл. побеждал Санта Круса в любителях, и теперь мексиканец хочет взять реванш.

Абсолютно не против такого развития событий Стивен Эспиноса , глава спортивного отдела телеканала Showtime. Как минимум, так утверждает обозреватель ESPN: «Вчера, на пресс-конференции у Эррола Спенса и Карлоса Окампо Стивен Эспиноса сказал мне, что хочет сделать объединительный бой между Санта Крусом и Расселлом до конца года, точнее осенью. Надеюсь, всё у него получится».