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Санта Крус и Расселл могут провести объединительный бой до конца года
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Санта Крус и Расселл могут провести объединительный бой до конца года 

Vringe.com 59 минут назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, мексиканец Лео Санта Крус (35-1-1, 19 КО), защитивший титул «суперчемпиона» WBA в весе до 57,2 кг в бою-реванше с соотечественником Абнером Маресом (31-3-1, 15 КО), мечтает до конца года провести объединительный бой.
Из ада — репортаж vRINGe о второй схватке между Санта Крусом и Маресом
Приоритетным вариантом мексиканец считает поединок против чемпиона WBC Гэри Расселла-мл. (29-1, 17 КО) из США. Оказывается, у такого поединка есть готовая предыстория — Расселл-мл. побеждал Санта Круса в любителях, и теперь мексиканец хочет взять реванш.
Абсолютно не против такого развития событий Стивен Эспиноса, глава спортивного отдела телеканала Showtime. Как минимум, так утверждает обозреватель ESPN: «Вчера, на пресс-конференции у Эррола Спенса и Карлоса Окампо Стивен Эспиноса сказал мне, что хочет сделать объединительный бой между Санта Крусом и Расселлом до конца года, точнее осенью. Надеюсь, всё у него получится».
Читайте также: Гэри Расселл озвучил планы: Унификация или новый вес  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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