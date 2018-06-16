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Эррол Спенс: Больше никаких разговоров, я — самый крутой перец дивизиона
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Эррол Спенс: Больше никаких разговоров, я — самый крутой перец дивизиона 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
16 июня на стадионе The Ford Center at The Star (Фриско, штат Техас, США) американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) проведёт обязательную защиту титула IBF в весе до 66,7 кг в бою с мексиканцем Карлосом Окампо (22-0, 13 КО).
В преддверии поединка Спенс немного нервничает — ему предстоит бой в родных стенах на глазах 14-тысячной толпы: «Всё немного даже круче, чем я себе представлял. Немного нервничаю, когда мне говорят, что на бой придут больше 14 тысяч человек. Зато у меня будет отменная поддержка жителей моего родного города Даллас и штата Техас».
Американец нахваливает оппонента, у которого прежде не было достойного уровня оппозиции: «У меня очень достойный соперник. Задача — подавить его прессинг и агрессию. Знаю, он мечтает отобрать у меня титул, но я не могу ему позволить это сделать. Не могу допустить поражения, тем более на глазах родной публики. Собираюсь снова продемонстрировать болельщикам отличный бой. Впрочем, как и всегда».
«Сделать какие-то послания остальным топ-бойцам дивизиона? То время, когда я пытался вытащить в ринг чемпионов, осталось в прошлом. Мне больше незачем этим заниматься. Я — лучший боец дивизиона. И я — самый избегаемый боец дивизиона. Пускай они мне бросают вызов, а не наоборот. Ведь я здесь являюсь самым крутым перцем», — цитирует Спенса BoxingScene.
Читайте также: Эррол Спенс: До назначения боя вообще не знал о существовании Окампо
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