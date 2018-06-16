Артём Далакян и Сиричаи Тайен прошли взвешивание: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене КВЦ «Парковый» в Киеве (Украина). Боксёры показали следующий вес: Артём Далакян (16-0, 11 КО) — 50,4 кг Сиричаи Тайен (50-3, 35 КО) — 50,6 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Игорь Магурин (9-0-1, 4 КО) —? Даниэле Лимоне (16-6-1, 5 КО) —? Бой за интернациональный титул чемпиона мира по версии IBA во втором полулёгком весе (до 59 кг)

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