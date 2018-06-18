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Далакян успешно защитил титул в наилегчайшем весе
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Далакян успешно защитил титул в наилегчайшем весе 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
17 июня в Киеве завершился вечер профессиональого бокса, главным событием которого стала встреча между чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артёмом Далакяном (17-0, 12 КО) и боксёром из Таиланда Сиричаем Тайеной (50-4, 35 КО).
Бой прошёл под диктовку украинца армянского происхождения, который контролировал ход происходящего с первых минут противостояния. В пятом и шестом раундах Тайен побывал в нокдаунах. Завершилось одностороннее избиение в восьмой трёхминутке. Далакян правым встречным снова отправил оппонента на канвас, Тайен сумел подняться, но чемпион пошёл на добивание, вынудив рефери остановить бой.
Таким образом, Далакян одержал победу техническим нокаутом и впервые провёл защиту титула.
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