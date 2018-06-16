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Прямая онлайн трансляция: Анхель Акоста — Карлос Буйтрахо
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Прямая онлайн трансляция: Анхель Акоста — Карлос Буйтрахо 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Сан Хуане (Пуэрто-Рико), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) между обладателем титула пуэрториканцем Анхелем Акоста (17-1, 17 КО) и претендентом из Никарагуа Карлосом Буйтрахо (30-3-1, 17 КО).
Андеркард
— 8-раундовый бой в лёгком весе (до 61,2 кг) между пуэрториканцами Кевином Ньевесом (12-1-1, 5 КО) и Хан Карлосом Торресом (10-0, 7 КО).
— 8-раундовый бой в полулёгком весе (до 57,2 кг) между пуэрториканцами Брайаном Чевальером (9-1-1, 8 КО) и Рикардо Родригесом (10-2-1, 6 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (17.06.) — 04:00 (Киев/Москва), 07:00 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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