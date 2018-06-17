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Видео боя: Анхель Акоста — Карлос Буйтрахо
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Видео боя: Анхель Акоста — Карлос Буйтрахо 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Анхелем Акоста и Карлосом Буйтрахо, который состоялся 16 июня 2018 года в Ато-Рей (Пуэрто-Рико). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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