Прямая онлайн трансляция: Макдоннелл — Холл, Келли, Бёрнз

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Ньюкасле (Великобритания), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за интернациональный титул WBA и звание чемпиона Британского Содружества в полусреднем весе (до 66,7 кг) между Джошем Келли (6-0, 4 КО) из Великобритании и австралийцем Крисом Джорджем (14-1, 8 КО).

— Бой за титул Британского Боксёрского совета в лёгком весе (до 61,2 кг) между местными проспектами Льюисом Ритсоном (15-0, 9 КО) и Полом Хайлендом-мл. (18-0, 7 КО).

Андеркард

— Бой за интернациональный титул WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между британцами Гэвином Макдоннеллом (19-1-2, 5 КО) и Стюартом Холлом (21-6-2, 7 КО).

— 6-раундовый бой в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг) между британцем Рикки Бёрнзом (41-7-1, 14 КО) и хорватом Иваном Ньегаца (10-5, 3 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (16.06.) — 21:00 (Киев/Москва), 00:00 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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