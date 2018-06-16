Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская стала чемпионкой мира по боксу

За Татьяну Зражевскую болела — без преувеличения — вся Воронежская область.

Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская — чемпион мира по боксу. Наша землячка завоевала престижнейший титул сегодня, 16 июня, в Мюнхене. Соперницей Татьяны стала Габриэлла Буса из Венгрии.

Для Зржевской это был седьмой бой на профессиональном ринге. Цена победы — титул чемпионки мира по версии WBC International.

— Бой будет сложным — Габриэлла Буса опытнее меня, она в мировом рейтинге девятая, а я — 28. Соперница выше меня ростом, у неё интересная и сложная манера ведения боя — к себе не подпускает. Мне придётся поддавливать, больше на неё идти. Моя задача обхитрить её, а её задача — обхитрить меня, — рассказала ранее корреспонденту «Вести-Воронеж» Татьяна Зржевская. Своими же преимуществами перед венгеркой воронежская спортсменка назвала силу, скорость и, «конечно же, мотивацию — такой титул на кону». У Татьяны Зржевской последний бой на профессиональном ринге был полгода назад, и всё это время боксёр усердно готовилась по общей программе.