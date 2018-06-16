Гвоздик: нам с Ковалёвым не хотелось бы политизировать наш возможный бой

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал об отношениях с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым и о возможном противостоянии с россиянином.

«Нас нельзя назвать близкими друзьями. Скорее, мы приятели. Тренируемся в одном зале. Во время подготовки к бою с Уордом я провёл несколько спаррингов с Сергеем. Отношусь к нему с большим уважением, надеюсь, это взаимно. Что же касается возможного боя между нами, то к нему на данном этапе не будет большого интереса со стороны американской публики. Украинец против россиянина — в США это сложно продать. У нас же такой поединок был бы сильно политизирован, чего ни мне, ни Сергею точно бы не хотелось. Но исключать возможность проведения такого боя в будущем не стоит», — приводит слова украинца Обозреватель.