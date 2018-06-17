Гвоздик: во время спаррингов стараюсь не злить Усика

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик на данный момент находится в тренировочном лагере чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика , в котором помогает последнему готовиться к финалу WBSS. Гвоздик рассказал о том, как проходят спарринг-сессии с соотечественником, признав, что в ходе их он старается лишний раз не злить более тяжёлого спортсмена.

«Саша — левша и у нас хороший опыт спаррингов. Ожесточённые ли они? Во время спарринг-сессий я изо всех сил пытался его не разозлить. Потому что, если Саня будет ожесточаться, мне в ринге станет не очень комфортно», — приводит слова Гвоздика Обозреватель.