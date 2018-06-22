Дональд Серроне — Леон Эдвардс, Пётр Ян, Алексей Папин, UFC Fight Night 132

Пётр Ян дебютирует в UFC, Папин встретится с Шихепо, а также много женского бокса в США — в анонсе выходных.

UFC Fight Night 132 В главном бою турнира UFC в Сингапуре популярный американский боец Дональд Серроне (33-9, 1 N/C) в рамках полусреднего веса сразится с британцем с ямайскими корнями Леона Эдвардса (15-3). Если Серроне сумеет одержать победу, то он расположится на первой строчке среди бойцов UFC за всю историю по числу одержанных побед в боях под эгидой этого промоушена. Однако фаворитом противостояния у букмекеров является Эдвардс.

В феврале Серроне прервал неприятную для себя серию из трёх поражений досрочной победой над Янси Медейросом. Тем не менее предполагается, что 35-летний Ковбой способен в UFC уже лишь исполнять роль проверяющего на прочность амбициозных, поднимающихся к вершинам проспектов. Серроне уже не обладает былой выдающейся прочностью, чем, конечно же, попытается воспользоваться Эдвардс, который имеет полосу из пяти удачных боёв и жаждет ворваться в десятку лучших полусреднего веса. Ковбой же, возможно, попытается взять своё активностью и кикбоксёрскими навыками, дабы не позволить британцу спровадить себя на пенсию.

В соглавном событии турнира в восьмиугольнике сойдутся американский ветеран Овинс Сен-Прё (22-11) и перспективный боец с Зелёного континента Тайсон Педро (7-1), который в своём последнем поединке победил удушающим приёмом россиянина Сапарбека Сафарова . За счёт выигрыша над бывшим претендентом на чемпионский титул Педро планирует перейти из статуса проспекта в претенденты.

Особое же внимание российских поклонников смешанных единоборств будет приковано к поединку отечественного бойца Петра Яна (8-1-0), который дебютирует в UFC. Его схватка с японцем Теруто Ишихарой (11-5-2) будет заключительной среди предварительных боёв файт-карда турнира. Соперник россиянина до этого уже семь раз выступал по эгидой UFC, но выиграл лишь трижды. Ян считается отчётливым фаворитом противостояния. Свою популярность у российской публики Пётр завоевал благодаря своим ярким выступлениям в промоушене ACB, где он становился чемпионом.

Вечер бокса в Жуковке

Отечественная промоутерская компания «Мир бокса» в субботу проведёт вечер бокса в Жуковке, в рамках которого состоятся восемь поединков. В программе намечено выступление проспектов этой «конюшни». В главном бою шоу на ринг выйдет боец первого тяжёлого веса Алексей Папин (9-0-0, 8 KO), который должен был отбоксировать 17 марта, но получил парциальный разрыв передней крестообразной связки. Его соперником станет намибиец Виллбефорс Шихепо (25-9-0, 18 KO), а на кону схватки будет стоять вакантный титул интернационального чемпиона IBF.

Также свой очередной поединок проведёт победитель реалити-шоу «Бой в большом городе» Георгий Челохсаев (14-1-1, 12 KO). Уроженец и резидент Владикавказа в рамках первого полусреднего веса сразится в рейтинговой схватке с аргентинцем Леонардо Фабио Амитрано (13-2-0, 6 KO).

Вечер бокса в Детройте

На американском ТВ этот вечер бокса станет неординарным событием. В трансляцию телеканала Showtime войдут сразу два женских боя за мировые титулы. В главном событии двукратная олимпийская чемпионка из США Кларисса Шилдс (5-0-0, 2 KO), которая уверенно начала профи-карьеру, уже в своём четвёртом официальном бою завоевав два мировых титула (WBA и IBF) в среднем весе, будет во второй раз отстаивать их. Её соперницей станет также чемпионка мира по двум версиям, но в полусреднем весе — костариканка Ханна Габриэльс (18-1-1, 11 KO).

Также в программе вечера выступит рождённая в Казахстане представительница Германии Кристина Хаммер (22-0-0, 10 KO), которая владеет двумя другими мировыми титулами ведущих организаций (WBC и WBO) в среднем весе. Защищать она их будет от притязаний американки Тори Нельсон (17-1-3, 2 KO). И если обе чемпионки — Шилдс и Хаммер — успешно отстоят свои чемпионские пояса, то затем они могут провести объединительный бой, на кону в котором будет стоять звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе.

Участниками этого вечера станут и три российских боксёра из Чечни — Умар Саламов (20-1-0, 15 KO), Апти Давтаев (14-0-1, 13 KO) и Асламбек Идигов (12-0-0, 5 KO). И если двое последние проведут рейтинговые бои, то полутяж Саламов в схватке с американцем Брайаном Ховардом (13-1-0, 10 KO) разыграет вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии IBF.

Также в рамках этого шоу, организованного с детства проживающим в США выходцем из Одессы — бывшим профи-боксёром, а ныне промоутером Дмитрием Салитой, выступит ещё один боксёр с постсоветского пространства — азербайджанец Бахтияр Эюбов (13-0-0, 11 KO), известный своим агрессивным и бескомпромиссным стилем ведения боя.

Вечер бокса в Мериде

Единственным боем за звание чемпиона мира в мужском профи-боксе в этот уик-энд станет поединок с участием мастеровитого мексиканца Мигеля Берчельта (33-1-0, 29 KO), который будет отстаивать мировой титул WBC в первом лёгком весе от притязаний бывшего чемпиона мира WBA в полулёгком весе Джонатана Виктора Барроса (41-5-1, 22 KO) из Аргентины. Для Берчельта это будет уже третья защита чемпионского пояса, отнятого им в январе 2017 года у его прежнего владельца — соотечественника Франциско Варгаса. В предстоящем бою действующий чемпион является гигантским фаворитом — шансы на победу Берчельта в некоторых букмекерских конторах достигают неприличного соотношения 50 к 1 и даже выше.

Вечер бокса в Киеве

В рамках большого субботнего вечера бокса, организованного в столице Украины двумя местными промоутерскими компаниями K2 Promotions Ukraine и Sparta Boxing Promotions, состоятся 12 поединков. В главных из них серебряный призёр Олимпиады 2012 года украинец Денис Беринчик (8-0-0, 5 KO) сразится в рейтинговой схватке в лёгком весе с колумбийцем Хосе Луисом Прието (26-4-0, 17 KO), а другой украинский боксёр Станислав Скороход (17-1-0, 14 KO) будет оспаривать вакантный титул интернационального чемпиона WBO в первом среднем весе с доселе небитым российским бойцом Арамом Амирханяном (10-0-1, 3 KO). В ещё одном титульном поединке, на кону в котором будет стоять пояс молодёжного чемпиона мира WBO в полусреднем весе, украинец армянского происхождения Карен Чухаджян встретится с турецким бойцом Энесом Рефиком Чифтчи (5-0-0, 3 KO).

Другие бои Олимпийский чемпион 2016 года в супертяжёлом весе француз Тони Йока (4-0-0, 3 KO) в субботу в Париже проведёт свой очередной рейтинговый бой на профи-ринге. Его соперником станет британец Дэвид Аллен (13-3-2, 10 KO).

В субботу в Лондоне состоится вечер бокса, в главном бою которого бывший многократный претендент на звание чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах Мартин Мюррей (36-4-1, 17 KO) разыграет титул серебряного чемпиона WBC в среднем весе с мексиканцем Роберто Гарсией (41-3-0, 24 KO). Первоначально в этот день Мюррей должен был оспорить звание чемпиона мира WBO в среднем весе у своего соотечественника Билли Джо Сондерса , однако тот снялся с боя, как было заявлено его командой, по причине полученной во время подготовки травмы. Поединок Мюррей — Гарсия и некоторые другие бои этого вечера бокса покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Боец» начиная с 22:00. Здесь среди прочих вызывают интерес очередные схватки с участием британских проспектов — супертяжёловеса Даниэля Дубойса (7-0-0, 7 KO) и полутяжеловеса Энтони Ярда (15-0-0, 14 KO).

В основном бою шоу, которое состоится в субботу в столице Шотландии Глазго, украинский экс-чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (29-1-0, 12 KO) сразится с местным бывшим олимпийцем, а ныне горячим проспектом первого полусреднего веса Джошем Тэйлором (12-0-0, 11 KO). На кону их схватки будет стоять титул серебряного чемпиона WBC, а следовательно, и возможность в скором будущем оспорить звание чемпиона мира.