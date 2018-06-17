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Хук провёл бой в супертяжёлом весе, победив Саглама
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Хук провёл бой в супертяжёлом весе, победив Саглама 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Vringe.com
В ночь с 16 на 17 июня в Мюнхене (Германия) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого первый поединок за последние 9 месяцев провёл экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Марко Хук (41-5-1, 28 КО). После поражения в минувшем бою от Александра Усика, немец решил перейти в супертяжёлый вес.
Противостоял Хуку 41-летний Якуп Саглам (40-5, 37 КО). Конкурентного поединка не получилось. Более молодой и быстрый Марко сразу захватил инициативу и уж в четвёртом раунде заставил противника капитулировать. Таким образом, рефери зафиксировал победу Хука техническим нокаутом.
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