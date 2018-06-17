Хук провёл бой в супертяжёлом весе, победив Саглама

В ночь с 16 на 17 июня в Мюнхене (Германия) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого первый поединок за последние 9 месяцев провёл экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Марко Хук (41-5-1, 28 КО). После поражения в минувшем бою от Александра Усика , немец решил перейти в супертяжёлый вес.

Противостоял Хуку 41-летний Якуп Саглам (40-5, 37 КО). Конкурентного поединка не получилось. Более молодой и быстрый Марко сразу захватил инициативу и уж в четвёртом раунде заставил противника капитулировать. Таким образом, рефери зафиксировал победу Хука техническим нокаутом.