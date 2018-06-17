Жизнь после Усика: Марко Хук вернулся супертяжем и забил возрастного Якупа Саглама

Ballhaus Forum, Мюнхен, ФРГ. Незаметно, в андеркарде мюнхенского вечера бокса, в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) провёл поединок–возвращение бывший чемпион мира в крузервейте Марко Хук (41-5-1, 28 КО).

В последний раз до этого 33-летний боец выступал в начале осени, когда на старте Суперсерии досрочно проиграл украинцу Александра Усику.

100-килограммовый Марко не испытал никаких проблем с тем, чтобы немного продышаться с непривычным весом, и в начале 4-го раунда забить Якупа Саглама (40-5, 37 КО) — 41-летнего местного любителя выступать с откровенно слабыми противниками. ТКО 4.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хук–Саглам (скоро будет)

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