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Жизнь после Усика: Марко Хук вернулся супертяжем и забил возрастного Якупа Саглама
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Жизнь после Усика: Марко Хук вернулся супертяжем и забил возрастного Якупа Саглама 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ballhaus Forum, Мюнхен, ФРГ. Незаметно, в андеркарде мюнхенского вечера бокса, в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) провёл поединок–возвращение бывший чемпион мира в крузервейте Марко Хук (41-5-1, 28 КО).
В последний раз до этого 33-летний боец выступал в начале осени, когда на старте Суперсерии досрочно проиграл украинцу Александра Усику.
100-килограммовый Марко не испытал никаких проблем с тем, чтобы немного продышаться с непривычным весом, и в начале 4-го раунда забить Якупа Саглама (40-5, 37 КО) — 41-летнего местного любителя выступать с откровенно слабыми противниками. ТКО 4.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хук–Саглам (скоро будет)
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