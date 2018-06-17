Видео боя: Марко Хук — Якуп Саглам

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Марко Хуком и Якупом Сагламом, который состоялся 16 июня 2018 года в Мюнхене (ФРГ). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.

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