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Рикки Бёрнз доминировал в юбилейном бою, побив джорнимена Ивана Нъежача
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Рикки Бёрнз доминировал в юбилейном бою, побив джорнимена Ивана Нъежача 

Vringe.com 44 минуты назад
Фото: Vringe.com
Metro Radio Arena, Ньюкасл, Англия. Впервые с октября вышел на ринг бывший чемпион трёх дивизионов Рикки Бёрнз (42-7-1, 15 КО). 35-летний ветеран в юбилейном пятидесятом бою закрыл чёрную полосу 2017 года (когда он потерпел поражения Джулиусу Индонго и Энтони Кролле), досрочно победив хорватского безнадёгу Ивана Нъежача (10-6, 3 КО).
Андердог честно старался устроить хозяину ринга несладкую жизнь, прорываясь на ближнюю дистанцию, но почти все его попытки гасились опытным фаворитом. Рикки был неплох с джебом, из-за которого Нъежачу прилетали кроссы.
В 3—4 раундах Бёрнз прорабатывал туловище хорвата, который не успевал защищаться от переводов с туловища на голову, а на 5-й Иван уже не вышел. RTD 4.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Бёрнз-Нъежач (появится позднее)
35-летний шотландец заявил после победы, что у него «есть ещё порох в пороховницах, несмотря на то, что у нас в зале я самый старший», и выразил надежду на реванш с Кроллой.
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