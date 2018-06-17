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Видео боя: Рикки Бёрнз — Иван Нъежач
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Видео боя: Рикки Бёрнз — Иван Нъежач 

Vringe.com 39 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Рикки Бёрнзом и  Иваном Нъежачем, который состоялся 16 июня 2018 года в Ньюкасле (Англия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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