Силлах снова проиграл досрочно, но лишь отмашкой: теперь Анджею Фонфаре

Torwar Sport Hall, Варшава, Польша. В поединке «на вылет из надежд» между бывшими претендентами на мировые титулы местный Анджей Фонфара (30-5, 18 КО) досрочно прошёл украинца Исмаила Силлаха (25-5, 19 КО).

У поляка это был дебют в категории до 90,7 кг.

Поединок был в меру конкурентным, примерно как встреча Силлаха годичной давности с земляком Фонфары Матеушем Мастернаком: он неплохо действовал джебом, но дальше этого часто не решался идти. Анджей, впервые нося на себе лишние 7 кг, заряжался на нокаут и довольно сильно устал к середине боя.

Тем не менее, в одном из эпизодов 6-й трёхминутки Фонфара, сумев пару раз крепко зацепить Исмаила, оттеснил того на канаты и разгрузился не самой точной серией. Силлах не пытался уйти из-под обстрела, в результате чего рефери дал отмашку — возможно, перестраховался. ТКО 6.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Фонфара-Силлах (появится позднее)

Фонфара впервые за 12 лет (с дебюта) отбоксировал на родине. До этого он выступил в последний раз ровно год назад — быстро проиграл чемпиону WBC Адонису Стивенсону.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.