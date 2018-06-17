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Силлах снова проиграл досрочно, но лишь отмашкой: теперь Анджею Фонфаре
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Силлах снова проиграл досрочно, но лишь отмашкой: теперь Анджею Фонфаре 

Vringe.com 21 минуту назад
Фото: Vringe.com
Torwar Sport Hall, Варшава, Польша. В поединке «на вылет из надежд» между бывшими претендентами на мировые титулы местный Анджей Фонфара (30-5, 18 КО) досрочно прошёл украинца Исмаила Силлаха (25-5, 19 КО).
У поляка это был дебют в категории до 90,7 кг.
Поединок был в меру конкурентным, примерно как встреча Силлаха годичной давности с земляком Фонфары Матеушем Мастернаком: он неплохо действовал джебом, но дальше этого часто не решался идти. Анджей, впервые нося на себе лишние 7 кг, заряжался на нокаут и довольно сильно устал к середине боя.
Тем не менее, в одном из эпизодов 6-й трёхминутки Фонфара, сумев пару раз крепко зацепить Исмаила, оттеснил того на канаты и разгрузился не самой точной серией. Силлах не пытался уйти из-под обстрела, в результате чего рефери дал отмашку — возможно, перестраховался. ТКО 6.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Фонфара-Силлах (появится позднее)
Фонфара впервые за 12 лет (с дебюта) отбоксировал на родине. До этого он выступил в последний раз ровно год назад — быстро проиграл чемпиону WBC Адонису Стивенсону.
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