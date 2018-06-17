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Поединок между Гранадосом и Фортуной признан несостоявшимся
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Поединок между Гранадосом и Фортуной признан несостоявшимся 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
The Ford Center at The Star, Фриско, штат Техас, США. Забравшийся аж в суперлёгкий вес (до 63,5 кг) экс-чемпион мира в весе до 59 кг доминиканец Хавьер Фортуна (33-2-1, 23 КО) дал хороший бой Адриану Гранадосу (18-6-2, 12 КО) из США.
Американец традиционно искал счастья в инфайтинге. Фортуна хорошо маневрировал, проваливал Гранадоса в атаке или же вязал руки, если у того получалось прорваться на ближнюю. Концовка 3-го раунда прошла в яростном размене — Гранадос, пожалуй, проиграл все стартовые раунды, но заставил доминиканца выложиться на полную, работать на 100% каждую секунду каждого раунда.
В 4-й трёхминутке чересчур грязного поединка рефери оштрафовал доминиканца. Но не за удержание рук, а за удары по затылку. Минутой позже рефери снова снял с Фортуны зачётный балл — теперь за удержание рук.
Понимая, что так вскоре дойдёт до дисквалификации, Фортуна принялся работать первым номером, несколько раз здорово потряс Гранадоса. Тот сумел снова навязать возню на ближней и не придумал ничего лучшего, как вытолкнул доминиканца за пределы ринга.
Тот во время падения неприятно ударился затылком и не смог продолжить поединок.
Бой признан несостоявшимся (NC, No Contest).
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гранадос-Фортуна (появится в скором времени)
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