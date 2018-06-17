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Д. Роман рассчитывает получить бой с Р. Варгасом или Догбо
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Д. Роман рассчитывает получить бой с Р. Варгасом или Догбо 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Минувшей ночью чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Даниэль Роман защитил титул от посягательств Мойзеса Флореса, победив того единогласным решением судей. После завершения боя американец поделился дальнейшими карьерными планами, дав понять, что он рассчитывает объединить титулы.
«Я бы хотел объединительных боёв. С радостью бы встретился с чемпионом по версии WBC Рэем Варгасом или обладателем пояса WBO Айзеком Догбо. Более того, я даже готов поехать в Японию на бой с чемпионом по версии IBF Ресуке Ивасой», — приводит слова Романа RingTV.
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