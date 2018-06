Даниэль Роман победил Мойсеса Флореса единогласным судейским решением

The Ford Center at The Star, Фриско, штат Техас, США. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между обладателем титула Даниэлем Романом (25-2-1, 9 КО) из США и мексиканцем Мойсесом Флоресом (25-1, 17 КО), потерявшим шанс стать чемпионом мира накануне на взвешивании, завершился победой действующего чемпиона.

Мексиканец действовал размашисто, вкладывался в каждый удар, много мазал, заваливался за ударами. Роман здорово контратаковал, но мощи, чтобы победить досрочно, чемпиону не хватало.

Начиная с 5-го раунда, Роман преимущественно сосредоточился на работе по корпусу мексиканского слаггера. Несмотря на массу пропущенных ударов Флорес продолжал работать первым номером, оказывал давление на чемпиона и выбрасывал множество ударов. В 9-й трёхминутке бойцы недолго поработали в правосторонней стойке.

В 11-м раунде Роман был близок к досрочной победе, но Флорес после затяжной серии от чемпиона всё же сумел сохранить вертикальное положение.

Судейский вердикт: 116:112, 119:110 и 120:108. Все в пользу Романа.

