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Эррол Спенс vs Карлос Окампо: видео нокаута и лучших моментов от vRINGe.com
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Эррол Спенс vs Карлос Окампо: видео нокаута и лучших моментов от vRINGe.com 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеоподборку лучших моментов поединка за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) между обладателем регалии американцем Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО) и мексиканцем Карлосом Окампо (22-1, 13 КО), который состоялся 16 июня во Фриско (США).
Досрочную победу уже в 1-м раунде одержал Спенс.
Так Спенс или Кроуфорд? — репортаж о бое Спенс-Окампо от vRINGe
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Спенс-Окампо
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