Рыцари из СНГ сошлись на мечах. Бой не на жизнь, а на очки

В Кыргызстане проходит чемпионат Азии по современному мечевому бою, сообщает «МИР 24».

Привычного для рыцарских турниров лязга железа тут не услышать. Меч и вся защита из полимера. И бой ведется не на жизнь, а на очки. Их дают за попадание по телу противника.

На импровизированный ринг выходят бойцы в возрасте от десяти и до 45 лет.

«Это развивает очень хорошую физическую подготовку. Иначе не будет ни скорости, ни силы удара. Это развивает молниеносную реакцию. Когда счет идет на секунды, все очень важно», — говорит участник турнира Руслан Ахмедгареев.

За победу сражаются более 60 участников из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России. Кстати, именно россияне считаются самыми сильными в этом виде спорта.

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