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Прямая онлайн трансляция: Артём Далакян — Сиричаи Тайен
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Прямая онлайн трансляция: Артём Далакян — Сиричаи Тайен 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Киеве (Украина), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между обладателем титула Артёмом Далакяном (16-0, 11 КО) из Украины и обязательным претендентом Сиричаи Тайеном (50-3, 35 КО) из Таиланда.
В Киеве облачно, ожидается гроза — представление этого боя от vRINGe.com  Андеркард
— Бой за интернациональный титул чемпиона мира по версии IBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) между украинцем Игорем Магуриным (9-0-1, 4 КО) и Даниэле Лимоне (16-6-1, 5 КО) из Италии.
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (17/06/) — 18:00 (Киев/Москва), 21:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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