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Три нокдауна: Далакян в Киеве забил «обязательного» тайца Тайена
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Три нокдауна: Далакян в Киеве забил «обязательного» тайца Тайена 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
КВЦ Парковый, Киев, Украина. В первой — обязательной — защите титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) его обладатель Артём Далакян (17-0, 12 КО) деклассировал тайца Сиричаи Тайена (50-4, 35 КО), без каких-либо проблем по ходу встречи победив техническим нокаутом в 8-м раунде.
Украинский фаворит был привычно мобильным, изобретательно и агрессивно окучивая гостя сериями с разных углов. Тайен поначалу изредка пытался взрываться ответными вспышками активности, но быстро терял азарт, потому как его удары не находили цели. Контрить более быстрого по рефлексам и «соображалке» Далакяна ему также не удавалось.
Фактически, долгие периоды времени таец шёл вперёд без удара, не в силах придумать, как атаковать мельтешащего чемпиона, и с течением раундов «затухал» всё больше.
В Киеве облачно, ожидается гроза — представление этого боя  В 5-м раунде в размене Артём сунул полупрямой-полуапперкот под руку сопернику аккурат в подбородок — нокдаун. Добивание было безуспешным. В самом конце 7-го Далакян также справа, но уже через руку, опрокинул Сиричаи ещё раз.
В середине 8-го правый навстречу Тайену усадил его на настил ринга в третий раз. Когда бой продолжился, Артём прицельно растерзал противника до отмашки рефери (этому также чуть досталось: см. фото ниже). ТКО 8.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Далакян–Тайен (появится позднее)
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