Аналитик Showtime объяснил, почему Ломаченко — номер один

Стив Фархуд, многолетний комментатор и боксёрский аналитик телеканала Showtime, высоко оценил украинского чемпиона по версии WBA в лёгком весе (61,2 кг) Василия Ломаченко (11-1, 9 КО, а также высказал мнение о других возможных больших боях в беседе с ESNews.

— Я ставлю Ломаченко на первое место рейтинга pound-for-pound. Почему? Потому что у него всего 11 боёв, но в них он был фантастичен. Теперь он чемпион в трёх весовых категориях. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал такое раньше. Он фантастичен. Все, кто хочет стать чемпионами в этих весовых категориях, должны пройти через него. Если он когда-нибудь выйдет в ринг с Майки Гарсией, — посадите меня в первый ряд и просто закройте дверь.

— Вам нравится этот бой?

— Да, мне нравится этот бой.

— Вы думаете, этот бой состоится когда-нибудь?

— Вы знаете, что деньги определяют многое. Если будет достаточно денег для обоих боксёров, и они не будут иметь других возможностей… Я считаю, что у них не так много возможностей встретиться с другими хорошими боксёрами в лёгком весе. Я бы хотел увидеть этот бой.

— Какое ваше мнение о бое Майки Гарсиа — Роберт Истер

— Я вижу Майки фаворитом. Истер не был так эффективен против Хавьера Фортуны. Я думаю, что он был бит Фортуной, а Майки лучше смотрится в лёгком весе, чем в первом полусреднем (63,5 кг). Учитывая это, Майки должен победить его. Думаю, что Гарсиа должен контролировать бой, хотя Истер — крепкий парень.

Теренс Кроуфорд недавно победил Джеффа Хорна, и он теперь чемпион. Эррол Спенс также чемпион. Кто победит, если они встретятся?

— Я надеюсь, что они подерутся. Это не случится в ближайшие месяцы или даже год. Очевидно, что Эррол Спенс имеет другие возможности для организации боёв. Он может встретиться с победителем боя Дэнни Гарсии Шона Портера или с Китом Тёрманом, который вернётся и будет регулярно проводить бои в 2019 году. У Эррола есть возможности, в отличие от Кроуфорда, потому что Теренс работает с другим промоутером. Увидим. Деньги и публика определяют всё. Если достаточное количество людей захочет увидеть этот бой, он состоится.

— Что вы скажете о бое Уайлдер — Джошуа?

— Я думаю, что бой должен состояться. Вопрос в том, когда? И, конечно, всегда, когда вы откладываете большой бой, появляется риск, что что-то случится с одним из боксёров. Мы знаем, что они уязвимые парни, мы видели это в недавних боях. Джошуа имеет большее влияние на переговоры и использует это. Это бизнес. Если посмотреть на их стили, мощь, процент нокаутов, а также на остальных супертяжей… Они должны подраться. Никто не хочет видеть их бои с кем-то другим.

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