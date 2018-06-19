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Ломаченко может провести следующий поединок 8 декабря
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Ломаченко может провести следующий поединок 8 декабря 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе Василий Ломаченко рассказал о том, когда он может провести следующий поединок. Возвращения украинца на ринг не стоит ожидать раньше декабря.
«К тренировочному процессу я смогу приступить в октябре. До этого момента я буду поддерживать форму, потому как мне запрещено работать на мешках, в парах и так далее. Потом я начну подготовку к поединку. Он может состояться 8 декабря, в день рождения Боба Арума. Как я слышал, планируется бой с Бельтраном, но для этого он должен защитить титул. Если он отстоит пояс, то бой с Бельтраном будет. Если нет, то попробуют договориться с новым чемпионом.
Что касается других чемпионов, то сразу после травмы я бы не хотел боксировать с Майки Гарсией или Робертом Истером. Всё-таки меня ждёт большой перерыв, таких у меня ещё не было", — рассказал украинец в интервью, размещённом на YouTube-канале LOMA Official TV.
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