Фортуна симулировал, я его не толкал, нам нужен реванш — Адриан Гранадос

Как мы сообщали ранее, неприятным инцидентом завершился рейтинговый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг) между экс-чемпионом мира в весе до 59 кг доминиканцем Хавьером Фортуной (33-2-1, 23 КО) и американцем Адрианом Гранадосом (18-6-2, 12 КО). В 4-м раунде Фортуна вывалился за пределы ринга не без помощи Гранадоса и отказался от продолжения схватки, сославшись на травму.

После боя Гранадос незамедлительно обвинил соперника в жульничестве: «Не толкал я его, он сам упал. Думаю, он искал предлог выйти из боя и таки нашёл. Это была хорошая битва, но он чувствовал, что с каждым раундом я прибавляю в активности».

После того, как публика принялась освистывать Гранадоса, тот резко поменял тон высказываний: «Я, конечно же, буду молиться за то, чтобы с парнем всё было ОК, никакой серьёзной травмы. А вообще я хочу реванш. Не зря же я согнал столько веса ради этого боя».

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Напомним, в предыдущих поединках Фортуна дрался за титул IBF в весе до 61,2 кг против чемпиона из США Роберта Истера (21-0, 14 КО), а Гранадос в весе до 66,7 кг против соотечественника Эдриена Броунера (33-3-1, 24 КО). Оба уступили в меру спорным судейским решением.

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