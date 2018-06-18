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Херн готовит дебют в США топ-проспекту Джошу Келли
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Херн готовит дебют в США топ-проспекту Джошу Келли 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
16 июня в Ньюкасле (Великобритания) местный топ-проспект Джош Келли (7-0, 5 КО) завоевал звание чемпиона Британского Содружества и защитил интернациональный титул WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) в бою с австралийцем Крисом Джорджем (14-2, 8 КО). После 7 раунда Джордж отказался от продолжения схватки, сославшись на серьёзные травмы обеих рук, а также перелом челюсти.
Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) нахваливает Келли: «Всего 7 поединков в профи, а парень уже и чемпион Британского Содружества, и обладатель интернационального титула, и входит в топ-15 рейтинга (войдёт в обновлённом рейтинге от WBA). Его тренер Эдам Бут хочет всё время повышать уровень оппозиции. Поэтому я, пожалуй, организую парню следующий бой в США».
В интервью подкасту Boxing Social, Херн даже озвучил потенциальных соперников для своего проспекта. Это — матёрые американские экс-чемпионы мира Виктор Ортис (32-6-3, 25 КО) и Брэндон Риос (34-4-1, 25 КО).
Возможно, речь идёт о поединке на платформе DAZN — ранее Херн подписал крупнейшую сделку в истории бокса на миллиард долларов.
Читайте также: Проект на миллиард: Жервонте Дэвису предложено участие, Мэйуэзер в шоке — СМИ  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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