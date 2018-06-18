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Видео боя: Кристиан Михарес — Вильфредо Васкес-младший, HD 1080
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Видео боя: Кристиан Михарес — Вильфредо Васкес-младший, HD 1080 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Кристианом Михаресом и Вильфредо Васкесом-младшим, который состоялся 16 июня 2018 года в Гомес-Паласио (Мексика). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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