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«Бггг, лицо Эдди в тот момент — просто нечто»: Уайлдер высмеял команду Джошуа — видео
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«Бггг, лицо Эдди в тот момент — просто нечто»: Уайлдер высмеял команду Джошуа — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Обладатель пояса WBC Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) перешёл на новый уровень троллинга британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), с которым всё никак не складывается контракт на мегафайт за за звание абсолютного чемпиона дивизиона. У себя в Instagram американец выложил известный мем с комиком, заразительно смеющимся по ходу какого-то явно смешного рассказа. На видеоряд при этом наложены слова «монолога» этого персонажа о ситуации с тем, как у Уайлдера якобы предложили Джошуа пятьдесят миллионом долларов США за бой, а у того якобы отказались. Само собой, в ролике высмеивается «трусость» промоутера британца Эдди Херна, который, по словам Дионтэя, боится выставлять Энтони на такой бой. Содержание примерно такое: «Эдди такой говорит Джошуа: „Скажи им, что будешь драться за $50 млн: они по-любому дадут заднюю, а ты вроде как ни при чём такой“. Они таких денег никогда не соберут. А Дионтэй с командой взяли и собрали. И показали кэш. Га-га-га, лицо Эдди в этот момент — это было нечто! Просто нечто! И, знаешь что? Они ОТКАЗАЛИСЬ! И придумали новую отмазку. Вот скажи мне, скажи: как можно отказаться от $50 лямов?!»
PUSSY CAT Meow… #BombZquad #UndefeatedInternet #HappyFathersDay
Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)
17 Июн 2018 в 1:17 PDT  Энтони, наверное, и сам похихикал над роликом, лёжа на топчане где-то под грушей у бассейна:
Peace & Love to the community. All about Unity
Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua)
18 Июн 2018 в 9:49 PDT  Читайте также: Херн прояснил ситуацию в треугольнике Джошуа–Поветкин–Уайлдер Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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