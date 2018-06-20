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Гвоздик готов к бою с Ковалёвым
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Гвоздик готов к бою с Ковалёвым 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал о готовности провести бой с чемпионом мира по версии WBO россияном Сергеем Ковалёвым.
«С Эгисом Климасом, менеджером моим, мы на эту тему уже разговаривали. Я сказал, что если есть вариант двигаться в другом направлении, давай двигаться в другом. Ну а если нет вариантов, то это спорт — будем боксировать. С Серёгой у меня нормальные отношения. Нормальный парень, с большим уважением отношусь к нему как к человеку и как к спортсмену. Он когда к Уорду готовился, мы с ним даже спарринговали вместе», — сказал Гвоздик в эфире проекта «Отдушивдушу».
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