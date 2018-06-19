Вице-президент TRP: Начались переговоры о бое между Гвоздиком и Стивенсоном

Как мы сообщали ранее, во Всемирном боксёрском совете (WBC) настаивают на том, чтобы чемпион в весе до 79,4 кг Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) из Канады дал бой «временному» чемпиону Александру Гвоздику (15-0, 12 КО) из Украины.

Президент организации Маурисио Сулейман в интервью ESPN сообщил, что промоутерские торги за первоочерёдное право организовать бой между компаниями Top Rank Promotions, представляющей интересы Гвоздика, и GYM Promotions, представляющей интересы Стивенсона, состоятся 2 июля. Полноценному чемпиону положено 65% призового фонда, а чемпиону «временному» 35%.

Тем не менее, вице-президент промоутерской компании Top Rank Promotions Карл Морретти заявляет, что торги могут и не понадобиться: «Мы бы предпочли, чтобы бой состоялся чем раньше, тем лучше. Если не сумеем договориться, то планируем победить на торгах и самим диктовать условия — где и когда состоится бой. Пока что переговоры на начальной стадии — обменялись с (главой GYM Promotions) Ивоном Мишелем сообщениями».

Смотрите также: «Сила — есть!» Александр Усик и Александр Гвоздик в Карпатах: кадр дня Напомним, в мае в Торонто (Канада) Стивенсон с трудом сохранил титул, сведя вничью поединок против шведа Баду Джека (22-1-3, 13 КО). Ранее в марте в Нью-Йорке (США) Гвоздик стал «временным» чемпионом, победив судейским решением француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

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