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Выступающий в смешанных единоборствах пожарный из Новосибирска проведет бой с бразильцем
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Выступающий в смешанных единоборствах пожарный из Новосибирска проведет бой с бразильцем 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожарный из Новосибирска Александр Педусон, выступающий в смешанных единоборствах, проведет 21 июля бой с бразильцем Тьяго Луисом Бонифацио Силвой на Кипре. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"21 июля на Кипре 25-летнему Александру Педусону предстоит встреча с бразильцем Тьяго Луисом Бонифацио Силвой. Победа позволит пожарному МЧС в дальнейшем побороться за право участвовать в боях за чемпионский пояс в своей весовой категории", — сказали в ведомстве.
Педусон работает в системе МЧС с 2014 года. В свободное от дежурств время готовится к боям ММА (смешанные боевые искусства, ММА — от английского Mixed Martial Arts). «Тяжело, но после работы я всегда еду на тренировку. Ребята из пожарной части меня очень поддерживают, дают возможность подменяться в день очередного турнира», — цитируют в пресс-службе пожарного.
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