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Анонс: открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Скорохода в Киеве
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Анонс: открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Скорохода в Киеве 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Пресс-релиз
20 июня в Киеве в 18:30 в ТРЦ Гулливер состоится открытая тренировка участников главных поединков предстоящего 23 июня вечера бокса от промоутерской компании Sparta Boxing Promotions: Дениса Беринчика, Карена Чухаджяна и Станислава Скорохода.
Взвешивание всех участников вечера бокса пройдёт в пятницу, 22 июня, в 13:00, в бойцовском клубе SpartaBox (ул. Довженко, 3, м. Шулявская).
Главным событием вечера станет 10-раундовый рейтинговый поединок чемпиона WBO Oriental Дениса Беринчика (8-0, 5 КО), противостоять которому будет представитель Колумбии Хосе Луис Прието (26-4, 17 КО). Чемпион Европы по версии WBO в полулёгком весе Олег Малиновский (22-0, 6 КО) сразится с Валлингтоном Оробио (19-3, 16 КО), также представляющим Колумбию.
Помимо этого, первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO среди молодёжи в полусредней категории (до 66,7 кг) проведёт 22-летний киевлянин Карен Чухаджян (11-1, 5 КО).
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