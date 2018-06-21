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Открытая тренировка Беринчика, Чухаджяна и Скорохода: фото
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Открытая тренировка Беринчика, Чухаджяна и Скорохода: фото 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
20 июня в Киеве состоялась открытая тренировка участников главных поединков предстоящего 23 июня вечера бокса от промоутерской компании Sparta Boxing Promotions: Дениса Беринчика, Карена Чухаджяна и Станислава Скорохода.
Главным событием вечера станет поединок чемпиона мира по версии WBO среди молодёжи в полусредней категории (до 66,7 кг) Карена Чухаджяна (11-1, 5 КО), соперником которого станет Энес Чифтчи (5-0, 3 КО) из Турции.
Чемпион WBO Oriental в лёгком весе Денис Беринчик (8-0, 5 КО) проведёт 10-раундовый рейтинговый бой с представителем Колумбии Хосе Луисом Прието (26-4, 17 КО), а соперником Скорохода в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) станет Амир Амирханян (10-0-1, 3 КО) из России.
Кроме того, чемпион Европы по версии WBO в полулёгком весе Олег Малиновский (22-0, 6 КО) сразится с колумбийцем Валлингтоном Оробио (19-3, 16 КО)/
Взвешивание всех участников вечера бокса пройдёт в пятницу, 22 июня, в 13:00, в бойцовском клубе SpartaBox (ул. Довженко, 3, м. Шулявская).
Фото: Sparta Boxing Promotions
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