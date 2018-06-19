Тайсон Фьюри: Встречу Беллью — дам по зубам!

Британский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) хочет поквитаться с соотечественником Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) за ряд обидных высказываний в свой адрес, но при этом категорически против официального поединка. По словам Фьюри, он готов наподдать Тони бесплатно.

«У Беллью нет ни одного титула чемпиона мира. Так что я получу, побив его? — корыстолюбиво вопрошает Тайсон в интервью iFL TV. — Он меньше меня, и люди будут ждать моей победы. Зачем мне вообще с ним драться? У него нет ничего, что мне нужно. Но что я точно сделаю, так это дам ему затрещину, как только встречу. Посмотрим, будет ли он нахальничать мне в лицо».

«Я думаю, Беллью наполнен дерьмом, и я хочу дать ему по зубам, чтобы он расплакался, — открывает насильственные замыслы Фьюри. — Если ты это видишь, давай пересечёмся в любое время в любом месте с глазу на глаз. Если ты преследуешь желание заработать, то я тебя отпущу. Но если ты на самом деле жаждешь со мной подраться, я сделаю это для тебя бесплатно».

9 июня в Манчестере (Англия) Фьюри возобновил карьеру после 2,5-летнего простоя, несуразно справившись с мелким албанцем Сефером Сефери. Следующий бой Тайсона запланирован на 18 августа.

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