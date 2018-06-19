С миру по нитке: Хёрд похож на Ломаченко, обидчик Тайсона подерётся с легковесом

— Во Всемирном боксёрском совете (WBC) приняли решение временно отстранить экс-чемпиона мира в весе до 53,5 кг мексиканца Луиса Нери (26-0, 20 КО) на полгода — следующий бой «Пантера» сможет провести только 1 сентября. Напомним, Нери наказан за провал на предматчевом взвешивании накануне реванша с японцем Шинсуке Яманакой (27-2-2, 19 КО) — вес мексиканца превысил лимит дивизиона почти на 1,5 кг (54,9 кг при лимите до 53,5 кг).

— Как мы сообщали ранее, выйти 18 августа в США в ринг против матёрого местного супертяжа Брайанта Дженнингса (23-2, 13 КО) хотел британский проспект Джо Джойс (5-0, 5 КО), но промоутер американца, компания Top Rank Promotions отклонила предложение. По словам Дженнингса, соперник ему уже подобран — якобы это середняк, не входящий в топ-15 рейтинга по какой-либо из основных версий.

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— WorldBoxingNews утверждает, что 28 июля в Абердине (Шотландия) местный «убийца» Ли Макаллистер (35-3, 9 КО), выступающий за карьеру в пределах веса до 63,5 кг и не боксировавший с 2013 года, встретится в ринге с обидчиком легендарного Майка Тайсона английским ветераном хэвивейта (свыше 90,7 кг) Дэнни Уильямсом (52-26, 39 КО). «Мы сцепились в соцсетях. Я, возможно, немного блефовал, когда бросил ему вызов, но он принял, а я не привык прятаться», — рассказывает шотландец.

— Чемпион IBF и WBA Super в весе до 69,9 кг американец Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) перенёс операцию на плече и вернётся в ринг не ранее ноября. Напомним, также в ноябре-сентябре ожидается возвращение в ринг украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО), чемпиона WBA в весе до 61,2 кг, также недавно перенёсшего операцию на плече.

— Британский промоутер Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions) утверждает, что чемпион по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) вернётся в ринг в сентябре. Промоутер уверяет, что провёл предварительные переговоры, и Сондерсу предстоит «большой бой». Напомним, Сондерс отказался от боя с соотечественником Мартином Марреем (36-4-1, 17 КО) и претендовал на бой с чемпионом WBC/WBA Super казастанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО). Но после того, как Головкин предпочёл реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), Сондерс остался ни с чем.

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