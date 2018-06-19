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Оскар пристыдил Головкина за комментарии: Ты лучше кулаками в ринге разговаривай
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Оскар пристыдил Головкина за комментарии: Ты лучше кулаками в ринге разговаривай 

Vringe.com 46 минут назад
Фото: Vringe.com
Американский промоутер мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) считает, что лидер среднего веса Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) перебарщивает с негативом в адрес соперника по осеннему матчу-реваншу, и посоветовал казахстанцу «разговаривать» на кулаках в ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
«Нет, я всё понимаю, почему GGG нависает на Канело, сомневается в его честности и отзывается негативно. Это часть игры, — сказал BoxingScene Оскар. — Но вот смотрите, когда меня в своё время реально доставали, у меня хватало не говорить реально плохие вещи о Варгасе. Я его просто нокаутировал в первом нашем бою. Так что, смотри, если у тебя есть какой-то негатив, то покажи его в ринге — попробуй нокаутировать Канело».
По словам Де Ла Хойи, мексиканца «настолько достали», что разговаривать он больше не собирается.
«Поверьте, 15 сентября он выйдет и попытается нокаутировать GGG. И я надеюсь, что Геннадий выйдет с таким же настроем. Так что у нас будет восхитительный бой», — пиарит он будущий мегафайт.
У нас украли победителя — рассказ о первом бое Головкина и Канело
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