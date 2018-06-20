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«Олимп моих желаний». Чемпионка мира по боксу о главном бое и сопернице
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«Олимп моих желаний». Чемпионка мира по боксу о главном бое и сопернице 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
По возвращении в родной Воронеж девушка-боксер Татьяна Зражевская, выигравшая титул Чемпионки Мира по версии WBC International 16 июня в немецком Мюнхене, встретилась с журналистами и рассказала, как готовилась к бою с венгеркой Габриэллой Бусой, о жертвах ради победы и мечте открыть свой боксерский клуб.
«Надеюсь, этот пояс не последний»
— Татьяна, поздравляем вас с победой. Каково это поднимать флаг воронежского бокса на максимальную высоту?
Татьяна Зражевская: Очень приятно, причем поднимать флаг не только воронежского, но и российского бокса. Это олимп желаний нашей команды. С такими тренерами и колоссальной поддержкой других результатов нельзя было достичь. Надеюсь, что этот пояс не последний. Мы будем ставить перед собой планки еще выше.
— Можно ли назвать Габриэллу Бусу вашей самой сильной соперницей?
— Да, ведь шла борьба за наивысший титул. В течение трех недель мы изучали Габриэллу, знали все ее плюсы и минусы, поэтому уже непосредственно в Мюнхене, во время боя, никаких неожиданностей не было. Все тактические варианты были учтены. Хотя она очень сильная соперница. И, в целом, бой был нелегким — он длился 10 раундов. Я искала близкий бой, а моя соперница его, наоборот, избегала. Мне пришлось все время ее поджимать, не давать двигаться и быть готовой к ее неожиданным броскам. Сложней было даже в психологическом плане, чем в физическом. Больше всего я переживала в начале — ведь нужно было продержаться четыре раунда без сечек, чтобы бой не аннулировали. И очень давила ответственность. За меня болело столько человек, что я не могла их подвести и проиграть.
— За вас и в Германии болели?
— Я думала, что поддержка в Германии будет намного холодней, чем в России, но я ошиблась. Много русских, которые живут в Германии, пришли на бой, поддерживали меня. В другой стране получить такую поддержку было очень удивительно и приятно. В зале было около 3,5 тысяч человек. Под барабаны люди вставали и кричали: «Таня», как футбольные болельщики. Да и сама площадка, конечно, была масштабная. Впервые я боксировала на ринге, на который выходят звезды бокса.
— Приходилось ли вам идти на какие-то жертвы ради этой победы?
— Нам приходилось отказываться от многих боев, чтобы не распыляться. Я должна была подойти к этому бою без поражений, иначе бы меня не допустили. В итоге, победа в Мюнхене стала седьмой на профессиональном ринге и самой важной.
О поддержке в семье и планах на будущее
— Родители следили за вашим боем?
— Вообще я родителей на свои бои не приглашаю. Один раз мама пришла на мой бой и сидела очень близко к рингу. Я постоянно слышала ее вздохи: «ой», «ай», «ах». Папа тоже был на титульном бое в Воронеже и сильно переживал. После этого я решила, что больше их звать не буду. Но это не мешает родителям болеть за меня дома. Пока я была в Мюнхене, они мне целую неделю не писали, не звонили, чтобы не отвлекать. Перед тем, как выйти на ринг, я написала SMS с текстом: «Я выиграла» и никому не отправила. А когда вернулась с победой, всем разослала. Этой мой обычай.
— Впереди у вас период восстановления. Уже решили, как будете отдыхать?
— Встречусь с подругами, съезжу на концерт, а потом снова — любимый зал и любимые тренеры.
— Старую мечту выступить на Олимпиаде оставите в прошлом теперь?
— Если будет реальное предложение поехать на Олимпиаду, то, конечно, никто не откажется.
— Нет в планах открыть свой боксерский клуб?
— Да, это моя мечта. У меня уже, кстати, есть свои ученики. Надеюсь, скоро глобальные планы станут реальностью.
— С таким плотным графиком остается место на личную жизнь? Замуж пока не собираетесь?
— Замуж пока не собираюсь, но парень у меня есть. Он не спортсмен, хотя я его пыталась в это втянуть. Когда уезжаю на соревнования, говорю ему, что отправляюсь в путешествие. Шучу, конечно. Он меня всегда понимает и во всем поддерживает.
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