Боксёр из Адыгеи стал лучшим на «Пути чемпионов»

В прошлое воскресенье в краснодарском Дворце спорта «Олимп» состоялся турнир «Путь чемпионов», куда съехались звёзды мирового профессионального бокса.

Поклонники этого вида спорта смогли увидеть уникальную технику чемпиона мира, американца Демаркоса Корли, понаблюдать за боями экс-чемпиона мира из Ганы Эммануэля Дансо, увидеть на ринге известных российских боксёров — непобеждённого профессионала Руслана Файфера и чемпиона Европы Айка Шахназаряна . Его схватка с американцем Корли и яркая победа, по версии Международной боксёрской ассоциации IBF, стали главным титульным боем вечера.

Для мастера спорта России, боксёра из Адыгеи Игоря Ионова турнир «Путь чемпионов» стал дебютным и более чем успешным.

По словам его тренера, главного тренера сборной Адыгеи по боксу Владимира Овчинникова , к столь ответственному турниру Игорь, выступивший в весовой категории 90,6 кг, готовился очень серьёзно и напряжённо — перед боем согнал 12 кг веса.

«Он боксировал с сильнейшим спортсменом из Карачаево-Черкесии Азаматом Башкаевым, который долгое время живёт и тренируется в Турции. Соперник достойный и опасный, Башкаев с первых раундов пытался подавить Игоря большим количеством ударов и завершить бой досрочно. Но Игорь Ионов в этом бою оказался сильнее: измотав соперника, с явным преимуществом он довёл схватку до победного финала», — рассказал Владимир Овчинников.

В итоге, обладателем Кубка международного турнира профессионального бокса «Путь чемпионов» и денежной премии стал боксёр-тяжеловес из Адыгеи Игорь Ионов.

Благодаря своей победе в турнире, Игорь Ионов поднялся в рейтинге профессиональных боксёров и теперь претендует на более титульные бои.