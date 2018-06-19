Джош Тейлор: Постол знает, что я хочу его нокаутировать

27-летний британец Джош Тейлор (12-0, 11 КО) уверен, что украинский экс-чемпион мира Виктор Постол (29-1, 12 КО) прекрасно знает о его недружелюбных намерениях, прочитав их в его глазах во время встречи лицом к лицу. Для тех, кто не имел такой возможности, Тейлор заявил, что собирается нокаутировать Виктора в их предстоящем субботнем поединке за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг).

«Я хочу его нокаутировать и ясно дал ему это понять, когда мы смотрели друг другу глаза в глаза. Я бы мог пристально смотреть на него хоть весь день, если нужно, — сказал Тейлор в интервью The Evening Times. — Теперь он знает, как сильно я хочу выиграть и стать чемпионом мира. Он хочет вернуть пояс, и я знаю, что меня ждёт непростой бой. Но это вся мотивация, которая мне нужна».

Читайте также: Виктор Постол — о предстоящем поединке с Джошем Тейлором

«Не думаю, что это было частью ментального давления, — продолжает вспоминать очную встречу Джош. — Мы просто на какой-то момент отложили дружелюбие в сторону как бы говоря друг другу: «ну, что ж, поехали, увидимся 23 июня». Он понимает это и пытался ответить той же монетой».

«Для меня это большой бой, но, думаю, он приходит как раз вовремя. Мне 27 лет, и я вхожу в свой физический пик, получаю мужскую силу и становлюсь крепче. Если победа останется за мной, надеюсь, что в будущем я смогу получить ещё более значимые поединки», — подытожил британец.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.