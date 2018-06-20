Эррол Спенс: Почти все говорят, что Кроуфорд — техничнее, лучше двигается

Чемпион IBF в весе до 66,7 кг американец Эррол Спенс (24-0, 21 КО) улыбается в ответ критикам, которые считают, что в потенциальном объединительном поединке с чемпионом WBO соотечественником Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО) преимущество будет у последнего благодаря технике и манёвренности.

«Мне иногда кажется, что буквально все говорят: «Кроуфорд круче как боксёр, он техничнее, он лучше двигается». Но я — не он. Мне незачем наматывать круги по рингу. Я знаю только одно движение — вперёд. Именно так я и побил всех своих соперников», — заявил Спенс в интервью на радиостанции The Breakfast Club Power 105.1 FM.

Напомним, 9 июня Кроуфорд дебютировал в весе до 66,7 кг и отобрал титул WBO у австралийца Джеффа Хорна (18-1-1, 12 КО). Неделей позже Спенс в стартовой трёхминутке разделался с обязательным претендентом Карлосом Окампо (22-1, 13 КО) из Мексики.

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