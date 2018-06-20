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Бою быть? Сторона Уайлдера получила контракт от промоутера Джошуа
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Бою быть? Сторона Уайлдера получила контракт от промоутера Джошуа 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) сообщил WorldBoxingNews о том, что команда чемпиона WBC в хэвивейте американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) получила контракт на бой с чемпионом WBA Super, WBO, IBF британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).
Подоспело подтверждение от Шелли Финкеля, менеджера Уайлдера: «Подтверждаю, контракт от Херна получен. Сейчас мы займёмся его вычиткой. Обещаю своевременно оповещать о наших дальнейших действиях».
Напомним, промоутер Джошуа Херн обещал, что контракт на бой сторона Уайлдера получит до пятницы, 22 июня. В ответ на неполученный вовремя контракт Уайлдер высмеял в соцсетях трусость британской стороны, записав забавный видеоролик.
Если стороны боксёров не договорятся, то Джошуа в сентябре в Британии проведёт поединок с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), обязательным претендентом по линии WBA.
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