Дионтэй Уайлдер подпишет контракт на бой с Энтони Джошуа

Американский супертяж-чемпион, обладатель титула WBC Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) готов подписать контракт на бой с чемпионом WBA Super, WBO, IBF британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), утверждает менеджер Шелли Финкель

«Я отправил контракт обратно (промоутеру Джошуа) Эдди Херну — наша сторона внесла парочку незначительных поправок, необходимо подтверждение второй стороны, — сообщил Финкель в интервью ESPN. — Думаю, проблем не возникнет. Сразу же после этого мы подпишем контракт. Планируем, что это произойдёт в пятницу, 29 июня».

Отметим, менеджер отказался сообщать о каких именно поправках идёт речь, но утверждает, что они «незначительные». Также Финкель сообщает о том, что в контракте не прописана дата и место проведения боя — ожидается, что это будет стадион Principality в Кардиффе (Уэльс), а бой состоится в октябре или ноябре.

Также Финкель парировал критику со стороны Херна, ранее утверждавшего, что именно сторона Уайлдера на самом деле всячески срывает бой за статус абсолютного чемпиона в хэвивейте: «Хочу уточнить некоторые детали из того, о чём говорил Херн. Эдди прекрасно знает, у него на руках был документ, который гарантировал, что мы выплатим Джошуа обещанный гонорар (в размере $50 миллионов) за бой с Уайлдером в США. И да, ответа на это от них так и не последовало».

«Я гарантирую: Уайлдер хочет драться с Джошуа. И я уверен, что мой боец хочет этого боя в разы сильнее, чем Джошуа. Об этом говорит и тот факт, что Уайлдер принял предложение стороны Джошуа, несмотря на то, что оно не совсем соответствует масштабу события. Он согласился драться с Джошуа в Британии, а Энтони отказался от боя в США даже за гарантированные $50 миллионов», — заявил Финкель.

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