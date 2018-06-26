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Джошуа осталось 24 часа на подписание контракта на бой с Поветкиным
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Джошуа осталось 24 часа на подписание контракта на бой с Поветкиным 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса сообщил, что у чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа есть 24 часа на подписание контракта на бой против россиянина Александра Поветкина. Последний является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе.
— Из-за переговоров с Уайлдером команда Джошуа попросила у WBA месячную отсрочку по бою с Поветкиным, но так как с Деонтеем контракт Энтони до сих пор не подписал, мы даем им 24 часа на то, чтобы подписать контракт о бое с Александром, — цитирует Мендоса Sky Sports.
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