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Менеджер Уайлдера: Команда Джошуа не отвечает на наши письма
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Менеджер Уайлдера: Команда Джошуа не отвечает на наши письма 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Команда чемпиона WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) изучила контракт, предложенный промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing) на бой в Британии против местного чемпиона WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа (40-0, 39 КО).
У представителей боксёра из США есть пара вопросов, которые необходимо решить. Проблема в том, что британская сторона не отвечает. Как минимум, так утверждает Шелли Финкель, менеджер Уайлдера.
«В понедельник мы изучили контракт и выявили два момента, которые нам необходимо прояснить, — рассказал Финкель в интервью World Boxing News. — Знаете, очень неприятно, когда Херн каждый день раздаёт по парочке интервью, в которых отмечает, что нам, команде Уайлдера, необходимо торопиться. А сам в это же время не отвечает на наши электронные письма».
«Говорите, нам необходимо торопиться? ОК, не вижу проблем. Так дайте же быстрее ответы на интересующие нас вопросы», — отметил Финкель.
Напомним, если команды Уайлдера и Джошуа не договорятся, то следующим соперником британского чемпиона станет россиянин Александр Поветкин (34-1, 24 КО), обязательный претендент по линии WBA.
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