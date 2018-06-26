Менеджер Уайлдера — промоутеру Джошуа: Не искажай факты!

Как мы сообщали ранее, промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing), сотрудничающий с британским чемпионом WBA Super, IBF, WBO в хэвивейте Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), обвинил сторону американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), чемпиона WBC в этом же весе, в намеренном срыве переговоров по поводу объединительного боя.

Херн в своей пламенной речи «навёл факты», якобы доказывающие нежелание Уайлдера драться с Джошуа. Менеджер американца Шелли Финкель отвечает британскому промоутеру: «Эдди, наверное, думает, что всё дело в личных антипатиях. Что он мне не нравится. Но дело абсолютно не в этом. Просто у нас сильно отличается понимание значения слова „факт“. Для меня „факт“ — это то, что можно доказать. И мне было бы очень приятно, если бы Эдди думал точно так же».

По словам Финкеля, хронология переговоров по бою между Уайлдером и Джошуа выглядела совсем не так, как это подал Эдди. Менеджер Уайлдера настаивает на том, что события развивались так:

11 июня — Уайлдер согласился на условия компании Matchroom (драться с Джошуа в Британии). По мнению Финкеля, это полностью поломало планы команды Джошуа, ведь финансовая сторона предложения — ниже рыночной.

15 июня — дата, на которую Херн обещает предоставить команде Уайлдера контракт на бой согласно ранее утверждённым договоренностям.

18 июня — команда Уайлдера наконец-то получила контракт от Херна.

19 июня — сторона Уайлдера изучила документ и уведомляет сторону Джошуа о необходимости прояснить два пункта из контракта. Британская сторона не отвечает.

21 июня — повторный запрос от команды Уайлдера.

22 июня — получен ответ.

24 июня — команда Уайлдера письменно уведомляет сторону Джошуа о том, что в пятницу, 29 июня, они получат обратно контракт с подписью американского чемпиона.

Говорит Финкель: «Я также запросил дополнительную информацию о дате и месте проведения боя — этих пунктов нет в контракте. Вот так выглядят „факты“ и 29 июня Херн получит контракт с подписью Уайлдера».

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