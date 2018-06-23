Промоутер Джошуа утверждает, что закрыл спорные вопросы с менеджером Уайлдера

Якобы Херн сперва с опозданием выслал Финкелю контракт на бой между Джошуа и Уайлдером, а затем не отвечал на вопросы, возникшие у американской стороны после изучения документа.

Вчера посредством соцсетей Херн отрапортовал о том, что все спорные вопросы с Финкелем улажены.

Но возникла новая преграда на пути боя за звание абсолютного чемпиона дивизиона — вопрос с телетрансляцией на территории США. Херн ранее заключил «сделку на миллиард» с онлайн-платформой DAZN, а до этого сотрудничал с телеканалом НВО.

Джошуа ранее подписал эксклюзивный договор с Showtime. С этим же телеканалом сотрудничает Уайлдер. После того, как Херн имел неосторожность сказать, что «не столь важно, кто именно будет транслировать бой между Уайлдером и Джошуа на территории США», Стивен Эспиноса из Showtime требует от Херна незамедлительного ответа: «То есть „не столь важно“, кто обладает правами на телетрансляцию боя?»

Напомним, в том случае, если команды Уайлдера и Джошуа не сумеют договориться о бое за звание абсолютного чемпиона, британцу придётся провести защиту от посягательств обязательного претендента из РФ Александра Поветкина (34-1, 24 КО).

Читайте также: Я кое-что слышал — Чисора о ситуации в треугольнике Джошуа−Уайлдер−Поветкин

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.