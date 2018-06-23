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Промоутер Джошуа утверждает, что закрыл спорные вопросы с менеджером Уайлдера
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Промоутер Джошуа утверждает, что закрыл спорные вопросы с менеджером Уайлдера 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, менеджер чемпиона WBC в супертяжёлом весе американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) Шелли Финкель недоволен работой промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing), сотрудничающего с чемпионом WBA Super, IBF, WBO британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).
Якобы Херн сперва с опозданием выслал Финкелю контракт на бой между Джошуа и Уайлдером, а затем не отвечал на вопросы, возникшие у американской стороны после изучения документа.
Вчера посредством соцсетей Херн отрапортовал о том, что все спорные вопросы с Финкелем улажены.
Но возникла новая преграда на пути боя за звание абсолютного чемпиона дивизиона — вопрос с телетрансляцией на территории США. Херн ранее заключил «сделку на миллиард» с онлайн-платформой DAZN, а до этого сотрудничал с телеканалом НВО.
Джошуа ранее подписал эксклюзивный договор с Showtime. С этим же телеканалом сотрудничает Уайлдер. После того, как Херн имел неосторожность сказать, что «не столь важно, кто именно будет транслировать бой между Уайлдером и Джошуа на территории США», Стивен Эспиноса из Showtime требует от Херна незамедлительного ответа: «То есть „не столь важно“, кто обладает правами на телетрансляцию боя?»
Напомним, в том случае, если команды Уайлдера и Джошуа не сумеют договориться о бое за звание абсолютного чемпиона, британцу придётся провести защиту от посягательств обязательного претендента из РФ Александра Поветкина (34-1, 24 КО).
Читайте также: Я кое-что слышал — Чисора о ситуации в треугольнике Джошуа−Уайлдер−Поветкин
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