Уайлдер–младший идёт по стопам отца: оцените пудовые удары по «груше» — видео

Пока менеджеры и промоутеры пытаются согласовать самый резонансный поединок в профессиональном боксе в последние годы, чемпион мира по версии WBС в супертяжёлом весе Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) между сетевым «набрасыванием на вентилятор» в адрес чемпиона IBF/WBO/IBO/WBA Энтони Джошуа выкладывает в Instagram и не связанные с мегафайтом фото и видео. Сегодня американец показал малолетнего отпрыска, который, как и подобает сыну боксёра, нападает на «грушу» и бьёт её сериями с обеих рук. «Всё просто. Чемпионами рождаются, а не становятся», — коротко и ясно подписал видео Дионгтэй.

Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

22 Июн 2018 в 10:39 PDT Читайте также: Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.