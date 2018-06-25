Ещё
Уайлдер: Я готов пойти на жертвы, лишь бы бой с Джошуа состоялся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уайлдер: Я готов пойти на жертвы, лишь бы бой с Джошуа состоялся 

Vringe.com 42 минуты назад
Фото: Vringe.com
«Бронзовый бомбардировщик» Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) из США, являющийся чемпионом мира по версии WBC в хэвивейте (свыше 90,7 кг), иногда умеет здорово добавить мелодраматизма в своих речах.
Вот и сейчас, когда переговоры с чемпионом WBA Super, IBF, WBO британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) о поединке за звание абсолютного чемпиона мира слегка стагнировали, Уайлдер нашёл повод для очередного яркого выступления.
«Вот я, например, реальный, настоящий чемпион, — утверждает американец. — Если мне придётся пойти на жертвы ради боя с Джошуа, то даже не сомневайтесь, я это сделаю. Я готов пожертвовать малым ради чего-то масштабного. Точно также я сделал в предыдущем поединке, согласившись на бой с Луисом Ортисом. Вот так я и оказался на вершине».
Не лыком sh*t — рассказ от vRINGe о том, как Уайлдер и Ортис дубасили друг друга
«Точно такая же ситуация и с боем против Джошуа. Каждый из нас строит по кирпичику собственное наследие. Бой по-любому должен состояться. И чем быстрее они убегают от меня, чем дальше откладывают поединок, тем больше вредят прежде всего самим себе. Ведь они выглядят испуганными. И люди всё это видят. И именно такими они и войдут в историю», — загнул чемпион.
Читайте также: Британский топ-проспект — о переговорах между Уайлдером и Джошуа
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Геннадий Головкин удивил прогнозом на победителя ЧМ по футболу Прямая онлайн трансляция: Тони Йока — Дэвид Аллен, Сиссоко — Молина, Евченко — Эль Мусауи Маррей выстрадал победу над Гарсией
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018169
Еще одна сборная осталась без ЧМ в России99
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут1
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве181
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение