Уайлдер: Я готов пойти на жертвы, лишь бы бой с Джошуа состоялся

«Бронзовый бомбардировщик» Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) из США, являющийся чемпионом мира по версии WBC в хэвивейте (свыше 90,7 кг), иногда умеет здорово добавить мелодраматизма в своих речах.

Вот и сейчас, когда переговоры с чемпионом WBA Super, IBF, WBO британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) о поединке за звание абсолютного чемпиона мира слегка стагнировали, Уайлдер нашёл повод для очередного яркого выступления.

«Вот я, например, реальный, настоящий чемпион, — утверждает американец. — Если мне придётся пойти на жертвы ради боя с Джошуа, то даже не сомневайтесь, я это сделаю. Я готов пожертвовать малым ради чего-то масштабного. Точно также я сделал в предыдущем поединке, согласившись на бой с Луисом Ортисом . Вот так я и оказался на вершине».

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«Точно такая же ситуация и с боем против Джошуа. Каждый из нас строит по кирпичику собственное наследие. Бой по-любому должен состояться. И чем быстрее они убегают от меня, чем дальше откладывают поединок, тем больше вредят прежде всего самим себе. Ведь они выглядят испуганными. И люди всё это видят. И именно такими они и войдут в историю», — загнул чемпион.

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